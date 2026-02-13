Samuele Inacio, giovane talento del Borussia Dortmund, ha incontrato Francesco Camarda durante l’ultimo raduno della Nazionale Under 19 e ha deciso di condividere un ricordo speciale:

Samuele Inacio, stellina italiana del Borussia Dortmund racconta il suo rapporto con il compagno azzurro Francesco Camarda: "Siamo molto amici. Anzi, gli faccio i migliori auguri per l’infortunio alla spalla. Spero si riprenda. Ci conosciamo da una vita: anni fa, durante i tornei giocati con Milan e Atalanta, eravamo sempre in lizza per il premio di capocannoniere o miglior giocatore. Io sono un fantasista, lui fa la punta. Per caratteristiche ci completiamo”. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Dortumnd, l'azzurro Inacio su Camarda: "Ci conosciamo da una vita, ricordo ancora quando..."

Approfondimenti su dortumnd azzurro

Aurora Giovinazzo, attrice conosciuta tra cinema e serie tv, è stata ospite a La Volta Buona, dove ha condiviso alcuni dettagli sulla sua vita privata.

Giancarlo Giammetti ricorda il momento in cui si sono conosciuti come il ricordo più significativo dopo la scomparsa di Valentino.

Ultime notizie su dortumnd azzurro

Argomenti discussi: Inacio sogna col Dortmund: convocato in Bundesliga e inserito in lista Champions; Chi è Samuele Inacio, la stella dell'Italia Under 17 ai Mondiali: figlio d'arte, ora in prima squadra al Borussia Dortmund; Inacio, un altro italiano promosso dal Dortmund in prima squadra; Inacio sogna col Dortmund | convocato in Bundesliga e inserito in lista Champions.

Inacio, l'azzurro del Dortmund: Sogno il debutto sotto il muro giallo e di segnare tanti golL'azzurro, nazionale U17 e stellina dei gialloneri, è stato inserito in lista Champions e convocato per la prima volta in Bundesliga: Siamo tre italiani e ci divertiamo. Il tedesco è tosto, ma ormai ... msn.com

borussia Dortmund, Samuele Inacio promosso in prima squadraIl Borussia Dortmund conferma la propria vocazione per i giovani talenti e rilancia sull’Italia. Dopo l’esperienza già significativa di Filippo Mané, classe 2005, il club giallonero ha deciso di fare ... calcioatalanta.it

ESORDIO E POLEMICA: LORENZO LUCCA SCUOTE L'AMBIENTE AZZURRO! Non è passato inosservato il debutto di Lorenzo Lucca in Premier League. L'attaccante, arrivato al Nottingham Forest in prestito dal Napoli, ha esordito a Elland Road contro il - facebook.com facebook