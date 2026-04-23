Sarà titolare in Napoli-Cremonese? Conte può schierarlo | le ultime da Castel Volturno

Nel ritiro del Napoli si discute sulla possibile formazione per la prossima partita contro la Cremonese. L’allenatore sta valutando di schierare come titolare un giocatore che finora ha avuto poche occasioni di scendere in campo. La decisione potrebbe essere annunciata nelle prossime ore, mentre i tifosi attendono di conoscere la formazione ufficiale. La sfida si giocherà in trasferta e rappresenta un momento importante della stagione.

Miguel Gutierrez sale nelle gerarchie del Napoli: Conte sta prendendo in considerazione una sua titolarità per la sfida contro la Cremonese. Gli azzurri hanno completato la preparazione alla vigilia della partita di domani sera allo Stadio Maradona, che inizierà alle 20:45. La seduta ha previsto una fase di attivazione seguita da lavoro tecnico-tattico sotto la guida dello staff di Conte. Allo stadio si registrerà l’ennesimo sold out stagionale, confermando il forte supporto dei tifosi nonostante le critiche delle ultime settimane. Gutierrez e il ballottaggio delle ultime ore: chi gioca domani?. Conte ritiene Gutierrez tra i candidati principali per la formazione che affronterà i grigiorossi.🔗 Leggi su Spazionapoli.it © Spazionapoli.it - Sarà titolare in Napoli-Cremonese? Conte può schierarlo: le ultime da Castel Volturno Serie A: Cremonese Napoli L'ultima sfida del 2025.. Notizie correlate Napoli, un big torna titolare con la Cremonese? Cosa filtra da Castel VolturnoAmir Rrahmani può tornare titolare contro la Cremonese, con il Napoli che così potrebbe ritrovare un equilibrio difensivo compromesso dagli infortuni. Leggi anche: Napoli, Conte può finalmente sorridere: arrivano due buone notizie da Castel Volturno Una raccolta di contenuti Argomenti più discussi: Formazioni Napoli-Cremonese: chi gioca titolare e le ultime su De Bruyne, Anguissa, McTominay, Lukaku, Rrahmani, Alisson Santos e Vardy; Napoli, contro la Cremonese torna Rrahmani: Conte pronto a rilanciarlo titolare; Spinazzola o Gutierrez, chi sarà il titolare in Napoli-Cremonese? Le ultime – CdS; Verso Napoli-Cremonese: i dubbi per Conte sull’XI titolare. Napoli-Cremonese, buone notizie per i tifosi che andranno allo stadio con il trasporto pubblicoRegionale di Trenitalia, in accordo con Regione Campania e Comune di Napoli, farà circolare treni metropolitani della Linea 2 oltre il consueto orario di termine del servizio dopo il match. Corse stra ... napolitoday.it Antonio Conte sta pensando ad almeno quattro cambi contro la Cremonese; Elmas e Alisson Santos dovrebbero partire titolari sulla trequarti, mentre Anguissa e De Bruyne sono destinati alla panchina. I Fab Four separati darà una scossa al Napoli https://w - facebook.com facebook "Sfida difficile, i ragazzi dovranno dare tutto” Mister Giampaolo alla vigilia di Napoli-Cremonese uscremonese.it/giampaolo-sfid… #SeiGrAndeSolamenteTu #SerieAEnilive #NapoliCremonese x.com