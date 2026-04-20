A Castel Volturno si discute della possibile ripresa di Amir Rrahmani come titolare nella sfida contro la Cremonese. Il giocatore potrebbe rientrare in formazione, offrendo una soluzione per rafforzare la linea difensiva del Napoli, che ha subito alcune variazioni a causa di infortuni recenti. La decisione ufficiale dovrebbe essere comunicata nelle prossime ore, ma le indicazioni parlano di un ritorno probabile del difensore.

Amir Rrahmani può tornare titolare contro la Cremonese, con il Napoli che così potrebbe ritrovare un equilibrio difensivo compromesso dagli infortuni. Il centrale albanese rappresenta la soluzione strutturale che la squadra aspetta: ecco cosa filtra da Castel Volturno. Rrahmani: il ritorno che riordina la difesa. Il rientro di Rrahmani non è una semplice rotazione. È il recupero di un giocatore che fornisce ordine tattico, che stabilizza la linea difensiva e consente al resto della squadra di salire con maggiore sicurezza. Già presente in panchina nell’ultima partita contro la Lazio, il centrale è pronto per tornare titolare. La sua assenza ha lasciato vuoti evidenti: senza di lui, la retroguardia ha smarrito sicurezza e posizionamento.🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - Napoli, un big torna titolare con la Cremonese? Cosa filtra da Castel Volturno

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