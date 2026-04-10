L' organo Carli torna a suonare per la città di Verona | Un gesto concreto di fiducia nei giovani
A Verona, l'organo Carli torna a essere protagonista negli spazi pubblici della città, offrendo un momento di musica aperto a tutti. Questo evento rappresenta un ritorno alla presenza degli strumenti musicali nelle piazze, coinvolgendo giovani e appassionati. La scelta di riproporre l’organo come elemento centrale testimonia una volontà di mantenere viva la tradizione musicale locale. La musica si inserisce così in un contesto di formazione e partecipazione collettiva.
A Verona la musica torna a occupare uno spazio pienamente pubblico, intrecciando formazione, tradizione e partecipazione. Con due concerti in programma il 10 e il 17 aprile alle 20.30 nella chiesa di San Pietro Apostolo, in piazza Vittorio Veneto, viene inaugurato l’organo Carli, uno strumento di. 🔗 Leggi su Veronasera.it
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