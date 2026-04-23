Un bambino di tre anni è stato portato all'ospedale Salesi di Ancona dopo aver ingerito un solvente in casa. Le sue condizioni sono state valutate dai medici, che hanno deciso di ricoverarlo per una sospetta intossicazione. La famiglia ha prontamente chiamato i soccorsi, intervenuti sul posto per trasportare il piccolo nel reparto più idoneo. La polizia ha avviato verifiche sulla dinamica dell'accaduto.

SANT'ELPIDIO A MARE - Beve un solvente in casa, bimbo di 3 anni ricoverato al Salesi per intossicazione. E' succcesso poco dopo le 18 a Sant'Elpidio a Mare. A lanciare l'allarme i.🔗 Leggi su Corriereadriatico.it

© Corriereadriatico.it - Sant'Elpidio a Mare, bimbo di 3 anni beve un solvente in casa: ricoverato al Salesi per intossicazione

Notizie correlate

No al fotovoltaico, vince il Comune di Sant'Elpidio a Mare. «Zona ad alto rischio esondazioni»SANT’ELPIDIO A MARE Aveva ragione il Comune nel dire no all’impianto fotovoltaico perché l’area è a rischio esondazione.

Sant’Elpidio a Mare: nuova farmacia per Luce e CretarolaL’amministrazione di Sant’Elpidio a Mare ha ufficializzato l’assegnazione di una nuova sede farmaceutica destinata alle zone di Luce e Cretarola,...

Tutti gli aggiornamenti

Temi più discussi: Sant’Elpidio a Mare, weekend tra magia e stand up comedy all’Auditorium Giusti; Carabinieri, due arresti tra Sant’Elpidio a Mare e Fermo: in carcere un 40enne e una 38enne per rapine e altri reati; Contrazioni pericolose, Rocío Muñoz Morales sul palco a Sant'Elpidio a Mare e Pergola; Strade di Vita: il 6 maggio Sant’Elpidio a Mare si mobilita per la sicurezza stradale.

Meteo Sant'Elpidio A Mare OggiA Sant'Elpidio a Mare oggi sarà una giornata caratterizzata da cielo parzialmente nuvoloso, minima 9°C, massima 14°C. Nel dettaglio: nuvolosità innocua al mattino e al pomeriggio, cielo poco nuvoloso ... ilmeteo.it

Vandali al monumento ai caduti nell’adempimento del dovere, presi a calci e spaccati i faretti alla base dell’operaSANT'ELPIDIO A MARE - Depositata la denuncia da parte della sezione dell'Associazione nazionale carabinieri, che ha commissionato il manufatto inaugurato lo scorso ottobre ... cronachefermane.it

Sant'Elpidio a Mare. - facebook.com facebook