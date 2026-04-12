Sant’Elpidio a Mare | nuova farmacia per Luce e Cretarola

L’amministrazione di Sant’Elpidio a Mare ha annunciato l’apertura di una nuova farmacia che servirà le zone di Luce e Cretarola. La decisione riguarda l’assegnazione di una sede specifica per questa struttura, in linea con quanto già previsto nel programma elettorale del Comune. La nuova apertura mira a migliorare l’assistenza sanitaria locale e a rispondere alle esigenze della popolazione delle due aree.

L’amministrazione di Sant’Elpidio a Mare ha ufficializzato l’assegnazione di una nuova sede farmaceutica destinata alle zone di Luce e Cretarola, concretizzando un impegno programmatico precedentemente delineato durante la campagna elettorale. Il provvedimento è stato sancito attraverso un decreto firmato dal dirigente del settore Assistenza Farmaceutica della Regione Marche, che attribuisce al Comune la gestione della postazione vacante, la quinta per l’intero territorio comunale. La risposta ai bisogni sanitari della vallata del Tenna. Il nuovo presidio sanitario mira a colmare un divario nei servizi essenziali per i residenti delle frazioni citate, storicamente condizionati da una maggiore distanza dai centri di assistenza.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Sant’Elpidio a Mare: nuova farmacia per Luce e Cretarola Porto Sant’Elpidio: 41enne scomparsa, maxi ricerca in mareSul litorale fermano, le ricerche per una donna di 41 anni sono in pieno svolgimento questa sera del 17 marzo 2026. No al fotovoltaico, vince il Comune di Sant'Elpidio a Mare. «Zona ad alto rischio esondazioni»SANT’ELPIDIO A MARE Aveva ragione il Comune nel dire no all’impianto fotovoltaico perché l’area è a rischio esondazione.