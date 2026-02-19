Santa Maria al Bagno si mette in maschera | domenica arriva il carnevale in mare

A Santa Maria al Bagno, il Carnevale in Mare si svolge domenica 22 febbraio, portando colori e allegria sulla spiaggia. La causa è l’organizzazione di una sfilata di carri allegorici e maschere tradizionali che invaderanno la costa. Le strade si riempiranno di persone che vogliono partecipare e divertirsi, creando un’atmosfera festosa e vivace. La manifestazione attira anche visitatori provenienti dai paesi vicini, desiderosi di assistere a questa tradizione locale. La spiaggia si prepara a diventare il palcoscenico di questa rievocazione carnevalesca.

Festa colorata nella marina neretina con la flotta dei pirati e supereroi in Sup e kayak nello specchio d'acqua antistante la spiaggia. A seguire anche la parata di carri allegorici sul lungomare NARDO' – Anche la marina neretina di Santa Maria al Bagno si mette in maschera: nella giornata di domenica 22 febbraio arrivano il Carnevale in Mare e la grande parata dei carri. La marina, infatti, ospiterà un doppio evento, sia a mare che a terra. Il Carnevale in mare, organizzato dall'associazione Onda Viva Asd, partirà alle 15 con una "spettacolare" flotta di pirati in Sup e kayak che colorerà lo specchio d'acqua antistante la spiaggia, dove è fissato il ritrovo.