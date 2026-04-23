A Santa Croce, un edificio tra via Alletto e via Zuppardo si è parzialmente sgretolato, rendendo l’immobile inagibile e costringendo allo sgombero. La proprietà è suddivisa tra diversi eredi, il che rende difficile intervenire e risolvere la situazione. Il crollo ha creato un disagio immediato per chi vive o lavora nelle vicinanze. La frammentazione della proprietà impedisce finora interventi rapidi di messa in sicurezza.

? Cosa sapere Crollo parziale di un edificio tra via Alletto e via Zuppardo a Santa Croce.. L'inagibilità estesa e lo sgombero sono ostacolati dalla frammentazione della proprietà tra numerosi eredi.. Il Comune ha disposto lo sgombero immediato di un’abitazione a Santa Croce dopo il crollo parziale di un edificio tra via Alletto e via Zuppardo, che ha costretto un residente ad abbandonare la propria casa. L’evento, avvenuto ieri, ha colpito un fabbricato già sotto osservazione delle autorità. I segnali di instabilità erano noti da tempo: l’amministrazione aveva infatti già emesso una precedente ordinanza sindacale su parte dell’immobile e l’area era stata già transennata.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Santa Croce: crollo in via Alletto, l’incubo degli eredi senza fine

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