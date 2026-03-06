A Santa Croce chiude Sbragia fine di un altro marchio storico

A Santa Croce sull’Arno, una delle aziende storiche del paese ha annunciato la chiusura. La società, attiva da quasi settant’anni, ha deciso di interrompere le attività. La notizia riguarda un marchio molto conosciuto nella zona, che ha rappresentato un punto di riferimento per diverse generazioni. La decisione è stata comunicata ufficialmente nelle ultime ore.

Santa Croce sull'Arno (Pisa), 6 marzo 2026 – Per quasi settant'anni è stato uno dei simboli di Santa Croce. Prima nel centro storico, poi in via San Tommaso, nella strada delle concerie. Un punto di riferimento per migliaia e migliaia di operai e impiegati delle fabbriche della pelle, ma anche per i giovani che la notte tornavano dalla discoteca e si fermavano a mangiare le paste sfornate dall'ora. Il primo bar-pasticceria-tabaccheria aperto 24 ore su 24. Sbragia, un nome un marchio, dice stop. Rudy Sbragia, l'ultimo della generazione, ha deciso di chiudere l'attività che negli ultimi anni era rimasta legata solo alla ricevitoria e tabaccheria.