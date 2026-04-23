Crollo annunciato a Santa Croce il Comune firma lo sgombero per un abitante e dichiara inagibile un' altra casa

Ieri il Comune ha firmato un’ordinanza di sgombero per un residente e ha dichiarato inagibile un’altra abitazione a Santa Croce, tra via Alletto e via Zuppardo. La decisione segue un quadro di problemi strutturali che si trascina da tempo e si è concretizzato con il crollo di calcinacci sul suolo, un incidente che ha segnato l’epilogo di una situazione ormai nota. La zona rimane sotto osservazione, mentre le autorità si preparano alle prossime mosse.

L'ordinanza è arrivata ieri, ma il rumore dei calcinacci che colpiscono il suolo tra via Alletto e via Zuppardo - a Santa Croce - altro non è che l'ultimo atto di una storia scritta da tempo. Il Comune ha disposto lo sgombero immediato di una casa situata proprio di fronte all'edificio che ha.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it Notizie correlate SP8 Santa Croce – Barba di Ceppaloni: il Comune sollecita interventi urgenti alla ProvinciaIl Comune di Ceppaloni ha formalmente sollecitato la Provincia di Benevento affinché intervenga con urgenza sulla Strada Provinciale n. Assalto al cantiere dopo lo sgombero. Bologna teatro di un’altra guerrigliae Chiara Gabrielli BOLOGNA Bologna resta in scacco del mondo antagonista: il cantiere del Museo dei Bambini che deve sorgere al Pilastro, quartiere... Una raccolta di contenuti Si parla di: Agrigento – Fin quando non ci scappa il morto. Firenze, crollo a Santa Croce: tre gli indagati. E scatta «il caso dei troppi turisti»FIRENZE Santa Croce resta chiusa. Dopo l'incidente di giovedì costato la vita a Daniel Testor Schnell, manager 52enne di Barcellona, la basilica sarebbe dovuta riaprire oggi, ma al momento non è ... ilmessaggero.it Nuovo crollo, trema il centro storico: giù un’altra palazzina nel rione Santa CroceUn edificio fatiscente si sbriciola nella notte: l'area è stata interdetta dal Comune dopo l'intervento dei Vigili del Fuoco ... lasicilia.it