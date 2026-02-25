Trento-Lecco multa a 14 ultras per la coreografia contro il divieto di trasferta

La questura ha sanzionato i tifosi del Trento per aver indossato le magliette che hanno composto la scritta "Trasferte libere" Arrivano le sanzioni per la protesta degli ultras del Trento contro il divieto di trasferta imposto ai tifosi del Lecco. Come riportato dai colleghi di TrentoToday, quattordici ultras riconducibili al gruppo "Nuova Guardia" sono stati multati dalla questura per aver esposto sugli spalti del Briamasco una coreografia non preventivamente autorizzata durante la partita contro i blucelesti. I fatti risalgono al 31 gennaio scorso, quando allo stadio Briamasco si è disputata la sfida tra Trento e Lecco, valida per il campionato di serie C girone A. L'incontro si era svolto praticamente senza tifosi lecchesi, in base a un provvedimento prefettizio adottato per motivi di ordine pubblico, legati alla rivalità tra le due tifoserie e a precedenti episodi di tensione ravvisati durante l'analisi dei rischi connessi al match. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

