Sisma Accumoli | nuovi fondi per far rinascere i borghi feriti

Dopo il terremoto che ha colpito la zona, sono stati stanziati nuovi fondi destinati all’urbanizzazione. Questi fondi permetteranno di avviare la progettazione per le frazioni di Colleposta, Poggio D’Api e Roccasalli, nel territorio del comune di Accumoli. La somma messa a disposizione sarà utilizzata per interventi di ricostruzione e riqualificazione di queste aree. La ripresa dei lavori è prevista nei prossimi mesi.

Nuovi fondi destinati all’urbanizzazione stanno per sbloccare la progettazione nelle frazioni di Colleposta, Poggio D’Api e Roccasalli, situate nel territorio del comune di Accumoli. I trasferimenti economici, diretti verso l’Ufficio Speciale per la Ricostruzione della Regione Lazio, rappresentano un anticipo del 20% rispetto ai budget totali previsti dall’Ordinanza 1092020, con l’obiettivo di avviare i lavori infrastrutturali necessari per la ripresa dei borghi colpiti dal sisma del 2016. Nello specifico, la pianificazione finanziaria vede una quota di 126mila euro destinata a Colleposta, su un investimento complessivo che ammonta a 630mila euro.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Sisma Accumoli: nuovi fondi per far rinascere i borghi feriti Milioni, arte e percorsi: alla Bit i progetti per far rinascere i borghi delle Marche piegati dal sismaANCONA A 10 anni dal terremoto del 2016, lo stand regionale alla Bit di Milano è diventato la vetrina internazionale dove raccontare, con i suoi... Calabria, 4 milioni per il turismo: nuovi fondi per eventi e borghiLa Regione Calabria ha stanziato un fondo di 4 milioni di euro per il progetto Agorà Calabria, un’iniziativa volta a potenziare l’offerta turistica...