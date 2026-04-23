Sanità sicurezza degli operatori | nel 2025 accolti in Pronto soccorso oltre 500mila utenti

Nel 2025 si prevede che nel pronto soccorso saranno accolti oltre 500.000 utenti. Sono passati tre anni dall’uccisione della psichiatra da parte di un paziente, un episodio che ha portato alla ribalta la questione della sicurezza degli operatori sanitari. In questo periodo, le aziende sanitarie della Toscana hanno ribadito l’importanza di rafforzare le misure di protezione e prevenzione all’interno delle strutture.