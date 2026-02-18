Indennità di pronto soccorso degli operatori sanitari dalla Regione ok alla verifica delle somme stanziate

La Regione Sicilia ha deciso di controllare le cifre destinate alle indennità di pronto soccorso degli operatori sanitari, dopo aver ricevuto le richieste di chiarimento da parte delle associazioni di categoria. La verifica mira a garantire che le risorse siano effettivamente sufficienti per coprire tutte le spettanze. Un rappresentante della regione ha spiegato che presto sarà pubblicato un dettaglio preciso sui fondi disponibili.

Incontro tra i sindacati e l'assessore regionale alla Salute. La Fials ha chiesto un incremento delle risorse. Il Nursind: "Tempi certi e valorizzazione del personale" L'assessorato regionale alla Salute verificherà l'ammontare delle somme da erogare per le indennità di pronto soccorso degli operatori sanitari siciliani. È quanto emerso ieri nel corso di un incontro con i sindacati per discutere della ripartizione delle risorse già assegnate dal governo e previste nel nuovo contratto collettivo, che la Regione non ha ancora attuato. La Fials Sicilia guidata da Sandro Idonea spiega che "si seguirà lo stesso criterio degli anni passati che tiene conto per il 70% del numero degli addetti presenti nei pronto soccorso e per il restante 30% del numero di accessi".