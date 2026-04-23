Pronto soccorso in affanno oltre 26 mila codici verdi nel 2025 E il 6% lascia senza completare il percorso di cura
Nel 2025, i Pronto Soccorso e i Centri di Assistenza e Urgenza della provincia di Forlì-Cesena hanno registrato più di 26 mila accessi con codice verde, con oltre 13 mila persone che hanno abbandonato il percorso di cura prima del completamento. Gli accessi sono aumentati rispetto ai livelli pre-pandemia, mentre circa il 6% dei pazienti ha lasciato il servizio senza ricevere tutte le cure necessarie.
“Nei Pronto Soccorso e Centri di Assistenza e Urgenza (Cau) della provincia di Forlì-Cesena nel 2025 ci sono stati oltre 13 mila abbandoni e gli accessi sono nettamente al di sopra dei livelli pre-pandemia. È il risultato molto deludente della riorganizzazione dell’emergenza urgenza”. A dirlo è.🔗 Leggi su Forlitoday.it
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