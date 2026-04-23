Sanità parte il cantiere ad Anguillara | nasce il nuovo centro eco-green

È stato avviato il cantiere per la costruzione di un nuovo centro eco-green dedicato alla prevenzione sanitaria nel comune di Anguillara Sabazia. L’intervento, promosso dall’ente sanitario locale, prevede la realizzazione di un dipartimento specifico che si occuperà di attività di prevenzione e controllo ambientale. L’intera operazione fa parte di un progetto volto a migliorare i servizi sanitari nella zona e a sostenere iniziative di tutela ambientale.

? Cosa sapere Asl Roma 4 avvia il cantiere per il nuovo Dipartimento di Prevenzione ad Anguillara Sabazia.. La struttura di 600 metri quadri utilizzerà energia fotovoltaica e materiali a basso impatto ambientale.. Martedì 21 aprile, ad Anguillara Sabazia, è stata posata la prima pietra che darà vita al nuovo Dipartimento di Prevenzione della Asl Roma 4, un cantiere strategico per la sanità locale. La cerimonia ha riunito i vertici dell’azienda sanitaria e le istituzioni del territorio per dare il via a un’opera che punta a trasformare l’assistenza pubblica nella zona. L’appuntamento ufficiale ha la partecipazione della Direttore Generale della Asl Roma 4, Rosaria Marino, insieme al Direttore del Dipartimento di Prevenzione, Pierluigi Ugolini.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Sanità, parte il cantiere ad Anguillara: nasce il nuovo centro eco-green Notizie correlate Metro M1 a Baggio, parte il cantiere e nasce un bosco: ecco come cambia la periferia di MilanoMilano allunga la M1 (linea rossa) e pianta un bosco per attenuare l'impatto dei cantieri. Monza si rinnova: nasce il nuovo volto green di Porta MentanaIl cuore pulsante di Monza si prepara a una trasformazione radicale con l’avvio delle operazioni in Porta Mentana, dove i lavori per la creazione di... Contenuti e approfondimenti Argomenti più discussi: Molinette, pronto soccorso al limite: dopo 15 anni parte il cantiere della svolta; La Spezia, l’ospedale Felettino prende forma: completati i primi due piani; Finanziamenti che mancano e progetti da rivedere: a che punto sono i cantieri della sanità ravennate; Waterfront Santo Spirito, la verità sui cantieri: ecco quando vedremo la fine dei lavori. Corruzione, politica e sanità: chiesto il rinvio a giudizio per Cuffaro e altri 8 indagati #Tp24 #Notizie #Sicilia - facebook.com facebook Sanità gallurese al collasso, la presidente Alessandra Todde incontra i sindacati x.com