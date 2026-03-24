È iniziato il cantiere per il prolungamento della linea M1 nel quartiere Baggio di Milano, con l'obiettivo di estendere la linea rossa verso i quartieri Olmi e Baggio. Contestualmente, sono stati avviati interventi di piantumazione che prevedono la creazione di un bosco, mirato a ridurre l’impatto ambientale dei lavori. L’intervento rappresenta un'operazione innovativa per la città, secondo le dichiarazioni dell’assessore all’ambiente.

Milano allunga la M1 (linea rossa) e pianta un bosco per attenuare l'impatto dei cantieri. Il prolungamento della M1 verso i quartieri Baggio e Olmi entra nella fase operativa con una novità che, come l'ha definita l'assessore all'ambiente Elena Grandi, è un caso “mai visto prima” in città: tra via Parri e via Gozzoli nascerà un'area verde da 550 esemplari, tra alberi e arbusti. L'intervento, presentato in commissione a Palazzo Marino dall'assessore Grandi, è partito in contemporanea con i primi abbattimenti per far spazio alle infrastrutture. Il progetto prevede il trapianto di 53 alberi già sviluppati da via Gozzoli, a cui si aggiungeranno 225 piante forestali e 250 arbusti, con l'obiettivo di completare il bosco entro il 2026. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

© Milanotoday.it - Metro M1 a Baggio, parte il cantiere e nasce un bosco: ecco come cambia la periferia di Milano

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