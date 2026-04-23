Sanità in bilico | 32 milioni dai ticket per coprire i nuovi farmaci

Tra maggio e dicembre 2025, l'Emilia-Romagna ha raccolto 32 milioni di euro dai ticket farmaceutici. Questa somma proviene dai pagamenti effettuati dai cittadini per i farmaci prescritti. La cifra rappresenta una parte delle risorse destinate a coprire i costi dei nuovi medicinali introdotti nel sistema sanitario regionale. Nessuna informazione è stata ancora fornita su come verranno utilizzati questi fondi.

? Cosa sapere L'Emilia-Romagna incassa 32 milioni di euro dai ticket farmaceutici tra maggio e dicembre 2025.. I proventi finanziano i 63 milioni necessari per coprire i nuovi farmaci innovativi.. Trentadue milioni di euro incassati dalle casse regionali tra maggio e dicembre 2025 grazie ai ticket sui farmaci, a fronte di una spesa di 63 milioni per i medicinali la cui protezione brevettuale è terminata. Il bilancio economico della sanità emiliano-romagnola, discusso questo pomeriggio in commissione a Ravenna, mette in luce il delicato equilibrio tra la necessità di finanziare l’innovazione terapeutica e la tutela delle fasce sociali più fragili.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Sanità in bilico: 32 milioni dai ticket per coprire i nuovi farmaci Notizie correlate Effetto ticket: venduti 3 milioni di farmaci in menoCesena, 10 aprile 2026 – Da maggio a novembre 2025, nei sette mesi dalla reintroduzione dei ticket da parte della Regione, in Emilia-Romagna sono... Esenzione dai ticket sanitari, quattro nuovi sportelli per la "grande affluenza" al Maggiore. I nuovi orariOltre alle diverse sedi con un Centro unico prenotazione, restano attive le altre strutture per l'accesso all'agevolazione, come Caritas e Ics Dal 1°... Contenuti di approfondimento Si parla di: Sanità E-R: anche 32 milioni di euro dai ticket sui farmaci per 'aggiustare' il bilancio fuori tempo massimo; Trapianti in Puglia, nel 2025 salgono a 296: crescita del 32,7%. Sanità, cresce la tensione. L’allarme dell’opposizione: Casa della Salute in bilicoANGHIARIPreoccupa ad Anghiari la riorganizzazione sanitaria e, in particolare, la trasformazione delle attuali Case della Salute in Case di Comunità, oggetto di un recente incontro fra i capigruppo ... lanazione.it