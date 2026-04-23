Sanità in Calabria | il patto storico che batte lo scontro politico

Il 16 gennaio 2026 il Consiglio Regionale della Calabria ha approvato all’unanimità l’emendamento Cannizzaro riguardante la sanità. La decisione è stata presa durante una seduta in cui tutte le forze politiche presenti hanno votato a favore. La proposta riguarda un accordo tra le parti coinvolte nel settore sanitario regionale. La seduta si è svolta senza incidenti o opposizioni formali.

? Cosa sapere Il Consiglio Regionale ha approvato all'unanimità l'emendamento Cannizzaro il 16 gennaio 2026.. Il voto supera le divisioni politiche tra destra e sinistra per la sanità calabrese.. Il 16 gennaio 2026 il Consiglio Regionale ha segnato un punto di svolta per la sanità calabrese con il voto all’unanimità sull’emendamento Cannizzaro, superando le vecchie barriere tra destra-centro e sinistra. Questo passaggio fondamentale, avvenuto in seguito alla discussione dell’emendamento presso la Camera dei Deputati, dimostra come il dialogo superi le logiche di scontro che spesso paralizzano la gestione degli ospedali pubblici. A Polistena, dove la politica si respira tra le strade del centro e i luoghi della comunità, si è concretamente come l’unione di forze diverse possa produrre risultati tangibili.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Sanità in Calabria: il patto storico che batte lo scontro politico Notizie correlate La sanità guarda all’Adriatico: siglato lo storico patto tra Asl Brindisi e MontenegroUn accordo d’avanguardia che unisce clinica, ricerca e formazione internazionale per trasformare il territorio in un polo d’eccellenza mediterraneo... Sanità in Calabria: il PD accusa Occhiuto di un patto col GovernoIl Partito Democratico di Reggio Calabria ha lanciato un attacco durissimo contro la gestione della sanità calabrese, accusando il presidente... Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Sanità Calabria, Franz Caruso: Nessun trionfalismo, la crisi resta; Calabria, l’eccellenza ostacolata: il peso della mediocrità sulla crisi della sanità regionale · LaC News24; Cgil e Fp Cgil: sulla sanità ora servono scelte coraggiose · CosenzaChannel.it; Sanità, Fp Cgil e Cgil Calabria: La politica riacquisti il coraggio di spesa, subito un incontro per l’emergenza urgenza. Calabria, dopo 17 anni finisce il commissariamento della sanitàA deciderlo è stato il Consiglio dei ministri nella riunione di oggi su proposta del ministro per gli Affari regionali, Roberto Calderoli ... avvenire.it Calabria. Dopo 17 anni, il Consiglio dei ministri revoca il commissariamento: Risultato storicoIl via libera su proposta del ministro Calderoli con il parere favorevole di Giorgetti e Schillaci. Il presidente Roberto Occhiuto: Ci siamo liberati di questa camicia di forza. quotidianosanita.it Corruzione, politica e sanità: chiesto il rinvio a giudizio per Cuffaro e altri 8 indagati #Tp24 #Notizie #Sicilia - facebook.com facebook Sanità gallurese al collasso, la presidente Alessandra Todde incontra i sindacati x.com