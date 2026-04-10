Effetto ticket | venduti 3 milioni di farmaci in meno

Tra maggio e novembre 2025, in Emilia-Romagna, la vendita di farmaci è diminuita di circa 3 milioni rispetto allo stesso intervallo dell’anno precedente. Questa riduzione si è verificata in seguito alla reintroduzione dei ticket sanitari decisa dalla Regione. I dati sono stati comunicati dal sistema sanitario regionale e riguardano il periodo di sette mesi dall’applicazione della misura.

Cesena, 10 aprile 2026 – Da maggio a novembre 2025, nei sette mesi dalla reintroduzione dei ticket da parte della Regione, in Emilia-Romagna sono stati venduti quasi 3 milioni di farmaci in meno rispetto allo stesso periodo del 2024. Lo afferma Pietro Vignali, presidente del Gruppo Forza Italia nell’assemblea legislativa regionale, che così commenta: “Quel ticket è una tassa sulla salute che spinge gli emiliani e i romagnoli a curarsi meno e non ha risolto i grandi problemi della sanità regionale”. Vignali evidenzia un numero: 2.914.196 confezioni in meno, pari al 6,55 per cento del totale. Ma è l’effetto di una rinuncia alla cura a causa... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Effetto ticket: venduti 3 milioni di farmaci in meno “Con il ticket sui farmaci la gente si cura meno”“In soli 7 mesi del 2025 dopo la reintroduzione nel mese di maggio del ticket sui farmaci da parte della Regione Emilia-Romagna sono stati venduti in... Leggi anche: Emilia Romagna, l'accusa al Pd: "Con il ticket sui farmaci meno cure" Si parla di: Effetto ticket: venduti 3 milioni di farmaci in meno; Lazio Parma, Olimpico deserto in occasione della gara. Il dato sui ticket venduti. Effetto ticket: venduti 3 milioni di farmaci in menoVignali (Fi): Tassa sulla salute. Lattuneddu (farmacie): Cittadini più responsabilizzati, ma c’è anche altro ... ilrestodelcarlino.it