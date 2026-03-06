Esenzione dai ticket sanitari quattro nuovi sportelli per la grande affluenza al Maggiore I nuovi orari

A partire dal 1° aprile, i cittadini potranno rivolgersi a quattro nuovi sportelli al Cup dell'ospedale Maggiore per richiedere l'esenzione dai ticket sanitari, con orari dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 16. Le sedi e gli orari sono stati modificati per rispondere a un aumento di richieste, secondo quanto comunicato dall'Azienda sanitaria locale.

Oltre alle diverse sedi con un Centro unico prenotazione, restano attive le altre strutture per l'accesso all'agevolazione, come Caritas e Ics Dal 1° aprile cambiano sedi e orari per richiedere l'esenzione dai ticket sanitari. Tra le modifiche sono stati inseriti quattro nuovi sportelli al Cup dell'ospedale Maggiore, a fronteggiare un periodo che Asugi ha definito “di grande affluenza”: saranno aperti dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 13 e dalle 14 alle 18. Apertura dalle 8 alle 13 e dalle 14 alle 17 al Cup di Cattinara. Gli sportelli di Opicina e Aurisina (che fanno capo al distretto 1) saranno disponibili rispettivamente lunedì e giovedì 13-15 e martedì 8-11. 🔗 Leggi su Triesteprima.it

