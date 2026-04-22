Sanità | aumento di stipendio per gli infermieri e i medici nelle zone di confine con la Svizzera

Nelle zone di confine con la Svizzera, i medici e gli infermieri che lavorano nelle strutture sanitarie lombarde riceveranno un aumento di stipendio del 20 per cento. La variazione rappresenta circa 10 unità monetarie, anche se il dato preciso non è stato specificato. La decisione riguarda esclusivamente le aree di frontiera e mira a riconoscere il lavoro svolto da questi professionisti in territori con caratteristiche particolari.

“I medici e gli infermieri che operano nei territori lombardi al confine con la Svizzera otterranno un aumento di stipendio del 20% quantificabile, rispettivamente, in circa 10.000 euro e in circa 5.400 euro l’anno. Si tratta di un incentivo finalizzato a trattenere in Lombardia gli operatori.🔗 Leggi su Sondriotoday.it

Notizie correlate

Leggi anche: Infermieri, nella vicina Svizzera +250% di stipendio (7.200 euro): “La fuga all’estero? Un problema strutturale, agire subito”

Strisce blu nelle zone di confine, Amat posiziona cartelli aggiuntivi per evitare confusione con i parcheggi ApcoaL'Amat potenzia la segnaletica delle strisce blu, i parcheggi a pagamento con tariffa oraria, nelle zone al confine con gli stalli dati in...

Aggiornamenti e contenuti dedicati

Temi più discussi: Medici e infermieri, aumenti del 5,4% con il contratto 2025-2027; Nella sanità più dei soldi servono gli infermieri |M. Leonardi, L. Rizzo, R. Secomandi e G. Turati; Sanità privata in Piemonte, stipendi bassi e fuga di infermieri; Sanità privata, la Fp Cgil Firenze lancia l’allarme per le condizioni di lavoro.

Stipendi medici e infermieri, aumenti fino a 184 euro: negoziati per il rinnovo dei contratti. E rafforzate le indennitàDopo la scuola è il turno della sanità. Firmato l’accordo sugli aumenti di stipendio dei prof, la macchina dei rinnovi dei contratti della Pa riparte da medici e ... ilmattino.it

Aumento di stipendio per dipendenti Careggi. Calamai: Nessun ‘premio’ o elargizione al di fuori della regolare e legittima valorizzazione degli incarichiTorna sul caso dell’incremento di retribuzione per 4 dipendenti prima del loro distacco alla Direzione Generale della sanità, Monica Calamai, attuale Dg ai Diritti e coesione sociale ed ex manager del ... quotidianosanita.it

Sanità in Cilento: la carenza di servizi d’emergenza ad Agropoli arriva in Regione. Con un bacino che arriva a 240.000 presenze in estate, un punto di primo soccorso non basta più. Presentata un'interrogazione per riattivare d'urgenza reparti e personale. T - facebook.com facebook

Sciopero sanità a Sassari, attacco dei sindacati a Todde: «È contraria Da un anno non ci concede incontri» x.com