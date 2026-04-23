Il Policlinico Federico II di Napoli ha annunciato l’introduzione di nuovi servizi informativi e digitali destinati a migliorare l’assistenza nel territorio cittadino. L’obiettivo è offrire ai cittadini strumenti più accessibili per ottenere informazioni sulla sanità e facilitare l’interazione con i servizi ospedalieri. La novità riguarda l’implementazione di piattaforme e iniziative digitali che coinvolgono diverse aree dell’ospedale, con l’intento di semplificare i processi e aumentare la presenza sul territorio.

? Cosa sapere L'Azienda Ospedaliera Federico II lancia nuovi servizi informativi e digitali nel territorio di Napoli.. La strategia mira a ridurre le barriere informative e facilitare l'accesso alle cure pubbliche.. L’Azienda Ospedaliera Universitaria Federico II ha lanciato la strategia comunicativa Siamo dove sono i cittadini, siamo dove sei tu, portando i servizi e l’informazione della sanità pubblica direttamente nei luoghi di ritrovo quotidiano dei napoletani. Il progetto mira a abbattere le distanze tra l’istituzione ospedaliera e la popolazione, utilizzando sia spazi fisici che canali digitali per rendere più semplice l’accesso alle cure e più diretto il contatto con l’utenza.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Sanità a Napoli: il Policlinico Federico II entra nelle strade

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