Federico II di Napoli si è classificata tra le prime 100 università nel mondo secondo il QS World University Rankings. La posizione raggiunta rappresenta un risultato significativo per l’ateneo e per la città di Napoli, che vede riconosciuto il livello della propria università a livello internazionale. La notizia è stata comunicata ufficialmente dal ranking, che valuta le università in base a diversi indicatori di qualità e ricerca.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. L’Università degli Studi di Napoli Federico II continua a brillare nel panorama accademico internazionale, raggiungendo un importante traguardo nel QS World University Rankings by Subject. Quest’anno, l’ateneo napoletano è stato inserito tra le prime 100 università al mondo, un risultato che sottolinea l’eccellenza della formazione e della ricerca nel nostro paese. Il QS World University Rankings by Subject, ora alla sua sedicesima edizione, ha esaminato oltre 21.000 programmi accademici provenienti da oltre 1.900 università di più di 100 paesi. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Federico II entra nella Top 100 delle migliori università mondiali: un’ottima notizia per Napoli!

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