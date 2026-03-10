Napoli furti di farmaci oncologici al Policlinico Federico II | danno da 3,5 milioni di euro

A Napoli, dieci persone sono state arrestate dalla compagnia carabinieri di Napoli Vomero, guidata dal Maggiore Sergio Vaira, accusate di aver fatto parte di un'organizzazione criminale specializzata in furti di farmaci oncologici al Policlinico Federico II. Il colpo ha causato un danno stimato di circa 3,5 milioni di euro. L'indagine ha portato alla scoperta di un network dedito a questi furti.

La compagnia carabinieri di Napoli Vomero, guidata dal Maggiore Sergio Vaira, ha arrestato dieci individui ritenuti coinvolti in un'organizzazione criminale specializzata nel furto pluriaggravato e alla ricettazione di farmaci oncologici salvavita. Di questi, tre sono stati portati in carcere, tre agli arresti domiciliari con braccialetto elettronico, mentre quattro dovranno presentarsi regolarmente alle autorità. Il gruppo criminale si è dimostrato specializzato nell'esecuzione di furti ai danni di farmacie ospedaliere, le uniche autorizzate a detenere farmaci per trattamenti oncologici. I membri dell'organizzazione hanno affinato nel tempo il loro modus operandi, selezionando con attenzione le strutture da colpire e utilizzando mezzi di trasporto noleggiati e utenze telefoniche dedicate. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

