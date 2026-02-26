Sangue e Fatality | il nuovo trailer di Mortal Kombat II svela il Johnny Cage di Karl Urban

Warner Bros. Pictures e New Line Cinema hanno scatenato la brutalità con il primo trailer ufficiale di Mortal Kombat II. Il sequel dell’acclamato reboot del 2021 promette di alzare l’asticella della violenza visiva, riportando sul grande schermo l’epica battaglia per la salvezza del Regno della Terra contro la minaccia oscura di Shao Kahn. La grande novità di questo capitolo è certamente l’esordio di Karl Urban ( The Boys ) nei panni dell’iconico Johnny Cage, il personaggio più atteso dai fan sin dai titoli di coda del primo film. Urban guida un cast corale che vede i ritorni di Lewis Tan (Cole Young), Jessica McNamee (Sonya Blade), Hiroyuki Sanada (Scorpion) e Joe Taslim (Bi-Han Sub-Zero), affiancati da nuove entrate come Adeline Rudolph (Kitana) e Tati Gabrielle (Jade). 🔗 Leggi su Universalmovies.it

