La campagna promozionale di Mortal Kombat II si scalda. I fan sono invitati a partecipare al #MortalKombatKall per scoprire in anteprima il nuovo trailer. La pellicola, attesa nelle sale dall’8 maggio 2026, sfrutta i social per coinvolgere il pubblico e tenere alta l’attenzione. La sfida è aperta, le reazioni non si fanno attendere.

Il destino dell’Earthrealm passa attraverso i social. In attesa dell’uscita nelle sale fissata per l’ 8 maggio 2026, la macchina del marketing di Mortal Kombat II ha attivato una campagna virale senza precedenti. Attraverso l’hashtag #MortalKombatKall, infatti, Warner Bros. sta chiamando a raccolta i “guerrieri” di tutto il mondo: i fan sono invitati a registrare e condividere le proprie versioni delle iconiche catchphrase della saga, come l’immancabile “Get Over Here!” di Scorpion o il fatidico “Finish Him!”. Un debutto esclusivo all’IGN Fan Fest Il premio per la community è altissimo: i migliori contributi video potrebbero essere selezionati per introdurre ufficialmente il nuovo trailer del film, il cui debutto è confermato per il 25 febbraio 2026 durante l’ IGN Fan Fest. 🔗 Leggi su Universalmovies.it

© Universalmovies.it - Mortal Kombat II, la sfida è lanciata: partecipa al #MortalKombatKall per svelare il nuovo trailer

Approfondimenti su MortalKombatKall

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su MortalKombatKall

Argomenti discussi: Nuovo gioco di ‘Silent Hill’ ufficialmente in sviluppo; L'IGN Fan Fest 2026 presenterà circa 60 giochi a partire dal 25 febbraio; L'IGN Fan Fest torna a febbraio, con 007 First Light e LEGO Batman.

Mortal Kombat 2 modifica ancora una volta la data d'uscitaIl sequel live action di Mortal Kombat, tratto dall'omonima serie di videogiochi, ha ancora una volta modificato la sua data d'uscita, anticipandola seppur di poco. Mortal Kombat II ha più volte ... comingsoon.it

Mortal Kombat 2: svelato finalmente il look di Kitana nel sequelFinalmente, possiamo dare un primo sguardo ufficiale al look di Kitana nel prossimo sequel di Mortal Kombat, grazie a nientemeno che Ed Boon. La star di Le terrificanti avventure di Sabrina, Adeline ... movieplayer.it

Mortal Kombat 1 (PS5) Passa da 41,08€ a 28,08€ https://amzlink.to/az0QPcPF9cqmF - facebook.com facebook