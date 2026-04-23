San Ranieri dell’Acqua, considerato il patrono dei cittadini di Pisa, è una figura molto apprezzata nella tradizione locale. La sua festa viene celebrata ogni anno con grande partecipazione, attirando numerosi fedeli. La sua figura è legata a una storia meno conosciuta, ma ancora oggi molto presente nella cultura della città. La celebrazione di questa ricorrenza richiama un pubblico sempre più numeroso, tanto da riempire rapidamente i luoghi di ritrovo.

Un santo molto amato, il protettore di tutti i pisani, e una storia poco conosciuta ma incredibilmente attuale. La vita di San Ranieri, patrono di Pisa, è emblematica di molte esperienze umane di chi si è "perso" durante il cammino della vita e poi ritrovato, grazie ad una luce interiore e all’aiuto di altre persone fondamentali nella crescita e nell’evoluzione personale. Nasce da qui l’idea di mettere in scena uno spettacolo musicale sulla vita di San Ranieri, una sinergia di forze che sono riuscite a superare tutti gli ostacoli che si frappongono tra un’idea teatrale e la sua concretizzazione, in uno scenario d’eccezione come quello del teatro Verdi.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - San Ranieri dell’Acqua. Un patrono da sold out

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