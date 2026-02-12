Inter Juve verso il sold out | San Siro da record La cifra dell’incasso impressiona Il dato

A San Siro si prepara il tutto esaurito per il big match tra Inter e Juventus. È il secondo incasso più alto di sempre in uno stadio italiano. I biglietti sono andati a ruba e l’atmosfera si fa calda, con i tifosi pronti a riempire lo stadio e vivere un evento da record.

Inter News 24 Inter Juve entra nella storia: a San Siro previsto il sold-out con il secondo incasso più grande della storia. Il dato non mente. Mentre la squadra di Cristian Chivu prepara sul campo l'affondo decisivo per lo scudetto, il popolo nerazzurro ha già emesso la sua sentenza: il supporto all'Inter è un fenomeno senza precedenti. Il "Derby d'Italia" di sabato sera contro la Juventus di Spalletti non sarà solo uno scontro al vertice tra la capolista a 58 punti e la sua inseguitrice, ma un evento che riscriverà ufficialmente i libri contabili del calcio italiano.

