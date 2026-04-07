Il 7 aprile, nel calendario romano, si celebra il Martedì dell’Ottava di Pasqua, giorno dedicato alla memoria di San Giovanni Battista de La Salle, riconosciuto come il patrono degli insegnanti. Questa data ricorre ogni anno e nel 2026 cadrà nello stesso giorno, segnando una ricorrenza religiosa che coinvolge la Chiesa cattolica e le sue tradizioni.

Nel calendario romano il 7 aprile (nel 2026 cade Martedì dell’Ottava di Pasqua) la Chiesa ricorda San Giovanni Battista de La Salle. Nei giorni dell’Ottava la liturgia celebra il mistero pasquale con rango proprio, perciò le eventuali memorie dei santi non si osservano nella Messa; rimane tuttavia viva la memoria devozionale e martirologica del Fondatore. Nato a Reims nel 1651, de La Salle maturò presto una solida formazione ecclesiale e culturale. Ordinato sacerdote nel 1678, incontrò l’urgenza educativa dei ceti popolari e, a partire dal 1679, sostenne le prime scuole gratuite. La sua risposta fu organica: istituì la formazione dei maestri... 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - 7 aprile, Martedì dell’Ottava di Pasqua: San Giovanni Battista de La Salle, patrono degli insegnanti

Leggi anche: 230 anni della Società di San Giovanni Battista

Leggi anche: La reliquia di San Giovanni Battista. Un ponte con la comunità romena

Temi più discussi: 7 aprile, Martedì dell’Ottava di Pasqua: San Giovanni Battista de La Salle, patrono degli insegnanti; Festa a Strudà per la Madonna delle Grazie. Don Mino: immersione mariana nel mistero pasquale; Vedere oltre il dolore e ritrovare la vita - 7 aprile 2026; Martirologio Romano: dal 5 Aprile all’11 Aprile 2026 - MiL.

7 aprile, Martedì dell’Ottava di Pasqua: San Giovanni Battista de La Salle, patrono degli insegnantiSacerdote francese (1651-1719), fondatore dei Fratelli delle Scuole Cristiane e patrono degli insegnanti; memoria il 7 aprile. ilgiorno.it

A Coppito il 7 aprile la festa della Madonna delle GrazieIl 7 aprile Coppito celebra la Madonna delle Grazie: messa, processione e dramma sacro in dialetto aquilano con testi di Pina Vecchioli ... laquilablog.it

Ascoltiamo Gesù e lodiamo! Per otto giorni, quanto dura l'ottava di Pasqua, l'acclamazione alleluiatica recita: 'questo è il giorno fatto dal Signore: rallegriamoci ed esultiamo'! Oggi è il giorno della donna chiamata per nome! Vagante in cerca dell'identità che sol - facebook.com facebook