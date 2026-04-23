San Pietro ciao cantiere Chiusi gli ascensori ma in venti giorni si riparte

Il cantiere di San Pietro ha chiuso temporaneamente gli ascensori, causando alcuni disagi, ma entro venti giorni si prevede di riprendere pienamente i lavori e di riaprire il collegamento. La fase finale dei lavori si avvicina, portando con sé la fine delle restrizioni e la riattivazione di un punto di accesso importante per il traffico cittadino. La conclusione dei lavori è prevista nel breve termine.

Fase conclusiva per il cantiere di San Pietro, con alcuni disagi temporanei ma con la prospettiva ormai vicina della riapertura definitiva di un collegamento strategico per la città. Il Comune ha infatti reso noto nei giorni scorsi che, da lunedì 27 aprile a venerdì 8 maggio, non sarà possibile accedere agli ascensori del parcheggio al livello -2 né utilizzare la rampa che collega via di Fonte Avellana alla palestra di San Pietro. Una misura necessaria per consentire il completamento degli interventi nell’area, entrati nell’ultima fase operativa. Si tratta quindi di limitazioni circoscritte nel tempo, legate al rush finale di un cantiere che ha inciso a lungo sulla viabilità e sulla fruizione della zona.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - San Pietro, ciao cantiere. Chiusi gli ascensori ma in venti giorni si riparte Notizie correlate San Pietro a Majella, torna la rassegna “I concerti del Conservatorio” con venti appuntamenti gratuitiSi rinnova anche quest’anno l’appuntamento con la stagione musicale del San Pietro a Majella: giovedì 5 marzo prenderà il via l’edizione 2026 della... Lavori conclusi: "Ma gli ascensori non funzionano"Si sono conclusi ufficialmente gli interventi di risanamento conservativo e miglioramento strutturale degli immobili pubblici del quartiere...