Sono stati completati i lavori di risanamento conservativo e miglioramento strutturale degli immobili pubblici nel quartiere Primavera, tra via Leopardi e via Magenta. Nonostante la fine degli interventi, alcuni ascensori dell'edificio risultano ancora fuori servizio. La questione è stata segnalata da alcuni residenti, che lamentano l’inutilizzabilità di alcuni mezzi di sollevamento non ancora riparati.

Si sono conclusi ufficialmente gli interventi di risanamento conservativo e miglioramento strutturale degli immobili pubblici del quartiere Primavera, tra via Leopardi e via Magenta. L’operazione, dal valore complessivo di 6,4 milioni di euro, è stata finanziata grazie a fondi Pnrr e risorse comunali. La riqualificazione ha trasformato gli edifici sotto il profilo della sicurezza sismica e dell’efficientamento energetico. In via Leopardi, in particolare, è stato attuato un complesso piano di rinforzo strutturale con l’impiego di fibre di carbonio e la creazione di nuovi setti portanti in calcestruzzo. L’installazione di cappotti termici e la sostituzione integrale degli infissi hanno permesso un salto di qualità nella classificazione energetica degli stabili. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Lavori conclusi: "Ma gli ascensori non funzionano"

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