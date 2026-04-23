Il Comune di San Giusto Canavese ha segnalato ad Arpa Piemonte la presenza di odori insostenibili provenienti dagli allevamenti avicoli della zona. La segnalazione riguarda specificamente i miasmi che si verificano in alcune aree del territorio comunale. Non si tratta di un’azione isolata, ma di un intervento diretto da parte dell’amministrazione comunale per evidenziare il problema. La questione è oggetto di attenzione da parte delle autorità competenti.

? Cosa sapere Il Comune di San Giusto Canavese segnala ad Arpa Piemonte i miasmi degli allevamenti avicoli.. I residenti segnalano nausea e irritazioni respiratorie causate dalla persistenza degli odori nella zona.. Il Comune di San Giusto Canavese ha inviato una segnalazione ufficiale ad Arpa Piemonte per denunciare una condizione ambientale ormai insostenibile causata dai miasmi degli allevamenti avicoli nella zona nord-est del territorio. La decisione dell’amministrazione comunale di rendere pubblica la comunicazione nasce dalla necessità di affrontare un problema che, dopo un lungo periodo di latenza, è esploso con una gravità tale da compromettere la vita quotidiana dei residenti.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - San Giusto Canavese: odori insostenibili, il Comune sfida gli allevamenti

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