San Giusto | le sentinelle dei cittadini cacciano gli odori molesti

A San Giusto Canavese, sono stati avviati controlli tecnici sulla gestione delle emissioni odorigene che riguardano direttamente i residenti. Un piano di monitoraggio è stato predisposto e durerà fino a giugno, coinvolgendo le persone che abitano nelle vicinanze. La misura mira a verificare le emissioni e a raccogliere eventuali segnalazioni da parte dei cittadini.

A San Giusto Canavese, la gestione delle emissioni odorigene entra in una fase di verifica tecnica che coinvolge direttamente i residenti, con un piano di monitoraggio che si estenderà fino a giugno. Dal primo aprile è infatti operativo un sistema di rilevazione volto a trasformare le segnalazioni della popolazione in dati scientificamente validi, per affrontare il disagio avvertito da tempo, specialmente nella zona sud del comune dove sono stati percepiti anche odori riconducibili al catrame. Il protocollo delle sentinelle: come i cittadini diventano rilevatori tecnici. Non si tratta di una semplice raccolta di lamentele, ma di un’operazione strutturata che trasforma il malessere diffuso in informazioni metodiche.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - San Giusto: le sentinelle dei cittadini cacciano gli odori molesti Montello, AVS, Europa Verde e Sinistra Italiana: “Nonostante Arpa e Regione gli odori molesti continuano”Le problematiche odorigene permangono sul territorio e nei comuni limitrofi, segnale che gli ultimi provvedimenti non sono stati sufficienti. Il caso degli odori molesti a Cassano: "Individuata l’azienda responsabile"Nell’aria un insopportabile odore di asfalto e bruciato, i cittadini si lamentano senza sosta, interviene il Comune: "Già in corso le verifiche...