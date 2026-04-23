San Giovanni Valdarno inaugurato il centro diurno GIOi | un nuovo servizio per la salute mentale degli adolescenti

A San Giovanni Valdarno è stato inaugurato il centro diurno GIOi, un nuovo servizio dedicato alla salute mentale degli adolescenti. La struttura offre supporto e assistenza a giovani che necessitano di interventi specifici per il loro benessere psicologico. L’apertura si inserisce in un’area che sta cercando di rispondere alle esigenze crescenti di assistenza per i giovani in difficoltà. La cerimonia di inaugurazione ha visto la partecipazione di rappresentanti locali e professionisti del settore.

Arezzo, 23 aprile 2026 – . L’evento conclude l’edizione 2026 del Festival della Salute mentale, che per il secondo anno ha avuto un ricco calendario di appuntamenti anche in Valdarno È stato inaugurato questo pomeriggio, a San Giovanni Valdarno, il centro diurno GIOi – Intensivo Giovani, nuova struttura dedicata agli adolescenti con disturbi della salute mentale. L’apertura è avvenuta nell’ambito della terza edizione del Festival della Salute Mentale, al termine del convegno “Under pressure. Attraversare le sfide e le opportunità dell’adolescenza”, ospitato al Centro di GeoTecnologie.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - San Giovanni Valdarno, inaugurato il centro diurno GIOi: un nuovo servizio per la salute mentale degli adolescenti Notizie correlate Inaugurato il centro diurno GIOi: un nuovo servizio per la salute mentale degli adolescentiÈ stato inaugurato questo pomeriggio, a San Giovanni Valdarno, il centro diurno GIOi – Intensivo Giovani, nuova struttura dedicata agli adolescenti... San Giovanni, il Festival della Salute Mentale chiude con focus sui giovani e inaugura il centro GIOiArezzo, 22 aprile 2026 – Giornata conclusiva densa di appuntamenti e significati a San Giovanni Valdarno, dove il Festival della Salute Mentale 2026... Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: A San Giovanni Valdarno inaugurato il centro diurno GIOi; San Giovanni Valdarno: inaugurato il centro diurno GIOi, un nuovo servizio per la salute mentale degli adolescenti; Festival della Salute Mentale: il Valdarno protagonista con eventi dedicati all’adolescenza e al benessere della comunità; Il 24 aprile sarà inaugurato il nuovo Mercatale di Montevarchi. All'interno anche la sede del Distretto rurale biologico del Valdarno. San Giovanni, il Festival della Salute Mentale chiude con focus sui giovani e inaugura il centro GIOiGiornata densa di appuntamenti quella di oggi. msn.com Sangiovese Festival: 80 cantine e 400 etichette protagoniste a San Giovanni ValdarnoIl 18 e 19 aprile in programma masterclass, degustazioni, musica live, food truck e incontri ... intoscana.it Inaugurato il centro diurno GIOi a San Giovanni Valdarno: un nuovo servizio per la salute mentale degli e delle adolescenti. Nasce per dare risposta al crescente bisogno di supporto psicologico e psichiatrico tra i giovani e le giovani del territorio, un fenomeno - facebook.com facebook