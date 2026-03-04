Marzo per le donne | a San Giovanni Valdarno un mese di cultura arte e riflessione sul mondo femminile

A San Giovanni Valdarno, il mese di marzo è dedicato al mondo femminile attraverso un calendario di eventi che coinvolge teatri, musei, piazze e spazi culturali del territorio. La città organizza iniziative culturali, artistiche e sociali pensate per stimolare riflessioni e approfondimenti sul tema, coinvolgendo diverse location e offrendo una panoramica di attività per tutto il mese.

Arezzo, 4 marzo 2026 – San Giovanni Valdarno dedica il mese di marzo al mondo femminile con "Marzo per le donne", un ricco programma di iniziative culturali, artistiche e sociali che attraverseranno l'intero territorio comunale, coinvolgendo spazi culturali, teatri, musei, piazze e luoghi di cura. Un calendario articolato che intreccia letteratura, teatro, musica, arti visive, scrittura e momenti di incontro e condivisione, con l'obiettivo di valorizzare le voci, le storie e le esperienze delle donne, promuovendo al tempo stesso una riflessione collettiva sui temi delle pari opportunità e dei diritti. Il programma è organizzato dal Comune di...