san giovanni sangiovese festival da record

La terza edizione del Sangiovese Festival si è conclusa con un risultato positivo. L'evento si è svolto nel centro storico di San Giovanni nelle giornate di sabato 18 e domenica 19 aprile. Durante il festival, il borgo si è trasformato in un grande spazio dedicato al vino, alla cultura e alla socializzazione, attirando numerosi visitatori.

Arezzo, 23 aprile 2026 – Si è chiusa con un bilancio più che positivo la terza edizione del Sangiovese Festival, che sabato 18 e domenica 19 aprile ha trasformato il centro storico cittadino in un grande palcoscenico a cielo aperto dedicato al vino, alla cultura e alla convivialità. Secondo le stime degli organizzatori, sono state oltre 20mila le presenze registrate nel corso delle due giornate, un dato che conferma la crescita costante della manifestazione e il suo consolidamento tra gli appuntamenti di riferimento del panorama enogastronomico del Centro Italia. A favorire il successo dell’evento anche le condizioni meteo, con due giornate di sole e temperature ideali che hanno permesso al pubblico di partecipare a tutte le iniziative in programma.🔗 Leggi su Lanazione.it

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