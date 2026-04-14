Sangiovese Festival il 18 e 19 aprile a San Giovanni Valdarno

Il Sangiovese Festival si terrà a San Giovanni Valdarno il 18 e 19 aprile. La presentazione dell’evento si è svolta in Regione, alla presenza di rappresentanti ufficiali. La manifestazione si concentrerà sulla celebrazione del vino Sangiovese, coinvolgendo produttori e visitatori provenienti dalla zona. Le date sono state annunciate ufficialmente, con un’attenzione particolare alle attività previste durante i due giorni di festa.

Arezzo, 14 aprile 2026 – . Giani e Marras alla presentazione in Regione. Presentato in Regione il Sangiovese Festival 2026, che il 18 e 19 aprile animerà San Giovanni Valdarno (Arezzo) con eventi, masterclass, degustazioni, musica live, food truck, incontri. Protagonista indiscusso della fiera mercato il vitigno che innerva terra, mani, storia e identità di chi lo lavora, e che sarà rappresentato dalle oltre 80 cantine provenienti da Toscana, Umbria, Emilia-Romagna e Lazio, con più di 400 etichette in degustazione e in vendita. “Quando parliamo del vino Sangiovese che arriva dal Valdarno superiore - nelle parole di Eugenio Giani - parliamo di autenticità e di storia della Toscana.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Sangiovese Festival, il 18 e 19 aprile a San Giovanni Valdarno Leggi anche: Referendum, il dato definitivo a San Giovanni Valdarno San Giovanni Valdarno ospita il raduno provinciale dei BersaglieriArezzo, 28 marzo 2026 – San Giovanni Valdarno ospita il raduno provinciale dei Bersaglieri Il 28 e 29 marzo 2026 due giornate di eventi per celebrare...