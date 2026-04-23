San Giorgio martire | il soldato di Cristo che unì Oriente e Occidente

Il 23 aprile la Chiesa ricorda San Giorgio, martire e figura molto venerata nel cristianesimo antico. La data segna la commemorazione di un soldato di Cristo, noto per la sua fede e il suo sacrificio. La sua figura è riconosciuta come simbolo di coraggio e devozione, e il suo culto è diffuso sia in Oriente che in Occidente. La ricorrenza viene celebrata con varie tradizioni e cerimonie religiose in tutto il mondo cristiano.

La Chiesa celebra il 23 aprile la memoria di San Giorgio, martire, figura tra le più amate del cristianesimo antico. Le notizie storiche sono sobrie: secondo tradizione, Giorgio, di origine cappadoce, fu un ufficiale dell’esercito romano che, durante le persecuzioni di Diocleziano (inizio IV secolo), confessò pubblicamente la fede in Cristo rifiutando i sacrifici agli dèi. Subì il martirio, probabilmente per decapitazione; la memoria antica ne indica la sepoltura a Lydda (Diospoli) in Palestina, divenuta presto meta di pellegrinaggio. Già tra IV e V secolo il suo nome ricorre in calendari e iscrizioni, segno di un culto precocissimo. In Oriente è venerato come Megalomartire, “il Portatore di trofei”, mentre in Occidente la sua devozione si consolidò con il diffondersi delle chiese a lui intitolate e con l’ideale cavalleresco.🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - San Giorgio, martire: il soldato di Cristo che unì Oriente e Occidente Notizie correlate San Sergio di Cesarea, martire: testimone di fede tra Cappadocia e OccidenteIn questo martedì della I Settimana di Quaresima (24 febbraio 2026) la tradizione ecclesiale ricorda San Sergio di Cesarea, martire, figura sobria e... "Avevo fame ed ero solo": in un libro la storia speciale della mensa di solidarietà di San Giorgio MartireUn compleanno indimenticabile per una realtà solida, incredibile opera di carità, una certezza per tutte le persone bisognose del territorio. Altri aggiornamenti Temi più discussi: San Giorgio Martire, fede e tradizione nel cuore della comunità ionica; Festeggiamenti in onore di San Giorgio 2026; CHIEUTI: SAN GIORGIO MARTIRE E LA SUA FESTA; Gubbio: festa di San Giorgio martire, il programma delle celebrazioni. San Giorgio, martire: il soldato di Cristo che unì Oriente e OccidenteLa Chiesa celebra il 23 aprile la memoria di San Giorgio, martire, figura tra le più amate del cristianesimo antico. Le notizie storiche sono sobrie: secondo tradizione, Giorgio, di origine cappadoce, ... quotidiano.net San Giorgio, Reggio Calabria celebra il Santo Patrono: tra fede, storia e identità della Città dello StrettoOggi, 23 aprile 2026, Reggio Calabria celebra San Giorgio, patrono della Città dello Stretto, in una giornata che unisce tradizione religiosa, memoria storica e identità collettiva. La ricorrenza rapp ... strettoweb.com Oggi è San Giorgio - facebook.com facebook La festa di San Giorgio e la tradizione popolare: la sfilata e la benedizione dei cavalli, la Ballata del Santo, il Martiriu, le processioni, e la musica. Piana degli Albanesi · – Modica · Ragusa Ibla · - x.com