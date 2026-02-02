Avevo fame ed ero solo | in un libro la storia speciale della mensa di solidarietà di San Giorgio Martire

Una mensa di solidarietà a San Giorgio Martire raccontata in un libro. La storia di volontari che da vent’anni gestiscono un punto di ascolto e aiuto per chi ha fame e bisogno di compagnia. La loro esperienza, fatta di gesti semplici ma importanti, ora diventa un racconto scritto, per far conoscere meglio il lavoro che portano avanti ogni giorno.

Un compleanno indimenticabile per una realtà solida, incredibile opera di carità, una certezza per tutte le persone bisognose del territorio. La presentazione si è svolta nei saloni del Centro Incontro “Avevo fame ed ero solo” è il titolo del libro edito dalla sempre attenta casa editrice reggina Città del Sole, che riporta il sottotitolo “La Mensa della solidarietà compie vent’anni”. Ed oggi, la mensa nella chiesa di San Giorgio Martire è una realtà solida, è un’incredibile opera di carità, una certezza per tutte le persone bisognose del territorio. Alla presenza del parroco don Michele D’Agostino, di don Nino Pangallo, parroco di San Giorgio Martire all’epoca della nascita della mensa e attualmente alla guida della chiesa di San Paolo alla Rotonda, di Mariangela Ambrogio, direttrice della Caritas diocesana, di Margy Caracciolo, responsabile Caritas parrocchiale e di Franco Arcidiaco, editore di Città del Sole, la presentazione del libro è avvenuta nel contesto di un clima sereno e armonioso, dove l’energia del bene si avvertiva forte perché lì, prima di un piatto caldo, ciò che viene donata è l’accoglienza e un sorriso.🔗 Leggi su Reggiotoday.it

