Il 23 aprile si celebra San Giorgio Martire, una figura molto conosciuta nel calendario cattolico. La memoria di questo santo combina elementi storici e leggende, rendendolo una delle figure più riconosciute tra i fedeli. La ricorrenza è accompagnata da varie tradizioni e riti che si svolgono in diverse località. La figura di San Giorgio è associata alla lotta contro il male e alla vittoria del bene.

Tra storia e leggenda, San Giorgio Martire resta uno dei santi più venerati nel mondo cristiano. Il 23 aprile la tradizione cristiana ricorda San Giorgio Martire, una delle figure più celebri e venerate del calendario cattolico. Conosciuto come il santo cavaliere che affrontò il drago, è considerato anche il patrono dei soldati in molte parti del mondo. Chi era San Giorgio Le informazioni storiche su San Giorgio sono limitate e provengono soprattutto dalla Passio Georgii. Secondo la tradizione, nacque intorno al 275 in Cappadocia e fu cresciuto nella fede cristiana. Entrato nell’esercito, divenne un valoroso soldato al servizio dell’Impero romano.🔗 Leggi su Puntomagazine.it

© Puntomagazine.it - San Giorgio Martire: il santo cavaliere che sconfisse il drago

Notizie correlate

San Giorgio, martire: il soldato di Cristo che unì Oriente e OccidenteLa Chiesa celebra il 23 aprile la memoria di San Giorgio, martire, figura tra le più amate del cristianesimo antico.

Leggi anche: Oggi 23 aprile, San Giorgio: il famoso cavaliere che vince nella lotta contro il male

Tutti gli aggiornamenti

Temi più discussi: San Giorgio Martire, fede e tradizione nel cuore della comunità ionica; Festeggiamenti in onore di San Giorgio 2026; CHIEUTI: SAN GIORGIO MARTIRE E LA SUA FESTA; Gubbio: festa di San Giorgio martire, il programma delle celebrazioni.

San Giorgio, 23 aprile 2026 | Oggi si celebra il martire Patrono dei soldati e la leggenda del dragoIl 23 aprile è il giorno in cui si celebra San Giorgio martire, il coraggioso soldato cristiano noto per la leggenda del drago: scopriamo la sua storia e le tradizioni. ilsussidiario.net

San Giorgio, martire: il soldato di Cristo che unì Oriente e OccidenteMemoria di San Giorgio, martire: soldato sotto Diocleziano, venerato il 23 aprile; culto diffusissimo tra Oriente e Occidente. ilgiorno.it

#SantodelGiorno #chiesacattolica #sangiorgio 23 aprile: San Giorgio, il “grande martire” che sfidò il drago e l’impero - facebook.com facebook