Oggi 23 aprile San Giorgio | il famoso cavaliere che vince nella lotta contro il male

Da lalucedimaria.it 23 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il 23 aprile si celebra San Giorgio Martire, noto per la sua vittoria su un drago, simbolo di lotta contro il male. Questa giornata è dedicata anche alla preghiera per chiedere protezione e sicurezza. La figura del santo è ricordata in molte tradizioni religiose e culturali, spesso associata a valori di coraggio e difesa. La ricorrenza coinvolge diverse celebrazioni e riti in molte località.

Il 23 aprile celebriamo San Giorgio Martire. Scopriamo la storia della sua incredibile battaglia contro il drago e la preghiera per chiedere protezione contro il male. L’iconografia lo raffigura quasi sempre così: San Giorgio è il guerriero a cavallo che con la spada trafigge il drago, simbolo del male, portando la liberazione. Il culto a San Giorgio è molto antico, risale già al IV secolo,e precede l’iconografia che si sviluppa solo in un tempo successivo. La figura di San Giorgio è avvolta nel mistero e da un’aura leggendaria, come accade per molti santi dei primi secoli. Le pochissime informazioni di questo santo che giungono fino a noi...🔗 Leggi su Lalucedimaria.it

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