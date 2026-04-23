San Domenico Maggiore evento speciale con visita al museo DOMA

L’associazione De Rebus Neapolis ha annunciato una visita speciale alla basilica di San Domenico Maggiore e al suo complesso monumentale. L’evento prevede l’ingresso al museo DOMA, all’interno della stessa basilica, offrendo ai partecipanti l’opportunità di esplorare i locali e conoscere meglio le sue caratteristiche. La visita si svolgerà in un giorno specifico, con dettagli sull’orario e le modalità di partecipazione comunicati nelle prossime settimane.

L'associazione De Rebus Neapolis organizza una visita straordinaria che vedrà protagonista la meravigliosa basilica di San Domenico Maggiore ed il suo complesso monumentale. Accederemo dal suo ingresso principale e ci troveremo al cospetto della cappella di san Martino di Tours che custodisce i.🔗 Leggi su Napolitoday.it Notizie correlate Anche al Maggiore un evento speciale per la Giornata mondiale contro il cancro infantileDa Firenze arriverà Carlotta Filardi, autrice del libro per bambini “La Principessa Fuzzia”, che incontrerà i bambini ricoverati Una giornata... Leggi anche: Speciale Pasquetta al Museo Villa Bassi Rathgeb: evento per famiglie e bambini Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Cosa fare il 1° maggio 2026 a Napoli?; Vico Equense, un mese di eventi per il Maggio della Cultura 2026 - Napoli Village - Quotidiano di; Cosa fare il 25 aprile 2026 a Napoli?; Caccia ai tesori della città: il centro storico diventa un grande tavolo da gioco a cielo aperto. «Cavalli di Pace», mostra progetto a San Domenico MaggioreA Napoli 15 cavalli marciano compatti verso un orizzonte di pace. Si tratta delle opere dell’artista partenopea Masa in mostra con la personale Cavalli di pace, a cura dell’associazione ... ilmattino.it Festival Yoga Napoli, il 18 e 19 al complesso monumentale San Domenico MaggioreIl Festival Yoga Napoli torna per la sua IV edizione il 18 e 19 ottobre 2024 presso il suggestivo Complesso Monumentale di San Domenico Maggiore. Questo evento annuale si propone di riunire ... ilmattino.it Domenica 26 aprile, ore 17.00 ASCAPECE live da PEPI VINTAGE (vico San Domenico Maggiore n. 23 - Napoli 80134) Armati di chitarra, harmonica e cajon, vi aspettiamo per cantare qualche canzone _____________________________________ Alfre - facebook.com facebook