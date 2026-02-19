Anche al Maggiore un evento speciale per la Giornata mondiale contro il cancro infantile

Il Maggiore ha organizzato un evento speciale per celebrare la Giornata Mondiale contro il Cancro Infantile, causa di un aumento dei ricoveri tra i bambini. La giornata coinvolge i piccoli pazienti della pediatria, che partecipano a attività ludiche e momenti di svago. La direzione ha deciso di dedicare una giornata dedicata a loro, con l’obiettivo di alleviare le difficoltà e offrire supporto ai bambini e alle loro famiglie. L’iniziativa si svolge oggi, coinvolgendo medici, infermieri e volontari.

Da Firenze arriverà Carlotta Filardi, autrice del libro per bambini "La Principessa Fuzzia", che incontrerà i bambini ricoverati Una giornata speciale per i piccoli pazienti della pediatria del Maggiore in occasione della Giornata Mondiale contro il Cancro Infantile. La Giornata Mondiale contro il Cancro Infantile è un momento globale dedicato alla sensibilizzazione sui tumori pediatrici e al sostegno dei bambini e degli adolescenti malati di cancro, dei guariti e delle loro famiglie. La ricorrenza è istituita dall'Organizzazione Mondiale della Sanità e promossa da una rete internazionale di associazioni riunite sotto il nome di Childhood Cancer International, di cui Federazione Italiana Associazioni Genitori e Guariti Oncoematologia Pediatrica è tra i membri fondatori.