Samuele Donadello, chef e socio in affari della vittima, è stato fermato dalla polizia con l’accusa di omicidio. La vittima, un uomo di 48 anni, è stata trovata con più di quindici ferite da coltello. L’indagine ha portato all’arresto di Donadello, che ha portato con sé l’arma del delitto durante il suo trasferimento in questura. Il delitto sarebbe avvenuto nel contesto di una disputa legata a un food truck gestito dai due.

PADOVA - L’assassino di Marco Cossi, il 48enne di Selvazzano in provincia di Padova ucciso con oltre quindici coltellate, ha un nome e un volto: è il suo socio in affari Samuele Donadello di 47 anni. Di professione cuoco, tanto da meritarsi l’appellativo di “Masterchef”, al momento è stato indagato a piede libero con l’accusa di omicidio volontario. Nella mattinata di martedì, affiancato dal suo legale Michele Dell’Agnese del foro di Padova, si è costituito in Questura. Gli uomini della Squadra mobile lo hanno torchiato per una decina di ore, poi lo hanno rilasciato. Marco Cossi ucciso a coltellate, il luogo dell'omicidio a Brusegana e...🔗 Leggi su Ilgazzettino.it

© Ilgazzettino.it - ?Samuele Donadello, il cuoco fermato per l'omicidio di Marco Cossi: l'arma portata in questura. Dietro il delitto l'apertura del loro food truck

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