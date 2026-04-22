Omicidio Marco Cossi indagato l’amico e socio in affari Samuele Donadello | dovevano aprire assieme un food truck

Un uomo di 47 anni, amico e socio in affari della vittima, è stato iscritto nel registro degli indagati per l’omicidio di Marco Cossi. La vittima e l’indagato avevano in programma di aprire insieme un’attività di food truck. L’indagine si concentra sui rapporti tra le due persone e sulle circostanze che hanno portato alla morte di Cossi. Al momento non sono state rese note altre informazioni sulle indagini o sui motivi del delitto.

Padova, 22 aprile 2026 – C’è un indagato per omicidio di Marco Cossi: è Samuele Donadello, 47 anni, amico e socio in affari della vittima. Il 48enne è stato ucciso con una quindicina di coltellate all’addome, alle braccia, al torace e al volto in un sottopassaggio nella notte tra domenica e lunedì a Padova. Donadello è stato iscritto nel registro degli indagati dopo un lungo interrogatorio in questura, presenti il capo della squadra Mobile, Immacolata Benvenuto, e il pm che segue l'inchiesta. Il possibile movente legato a questioni di affari. Secondo quanto si è appreso in ambienti giudiziari il movente è da ricondurre a questioni di affari societari.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Omicidio Marco Cossi, indagato l’amico e socio in affari Samuele Donadello: dovevano aprire assieme un food truck Notizie correlate Marco Cossi, Samuele Donadello indagato per l'omicidio. Le 15 coltellate per affari legati ad un food truckPADOVA - Samuele Donadello, di 47 anni, è indagato per l'omicidio volontario di Marco Cossi, il 48enne ucciso con una quindicina di coltellate in un... Omicidio di Marco Cossi a Padova, indagato il socio Samuele Donadello: l'avrebbe ucciso con 15 coltellateSvolta nelle indagini sull’omicidio di Marco Cossi, il 48enne ucciso nella notte tra il 19 e il 20 aprile a Padova, nel quartiere Brusegana. Altri aggiornamenti Temi più discussi: Ucciso a coltellate a Padova, una persona sotto interrogatorio; Un sospettato si presenta in questura per l’omicidio di Marco Cossi: Sono io quello che state cercando; Omicidio Marco Cossi: l'amico-socio si costituisce. E' indagato per omicidio volontario; Marco Cossi trovato morto a Padova, 48enne ucciso a coltellate in strada: si indaga per omicidio. Omicidio di Marco Cossi a Padova, indagato il socio Samuele Donadello: l'avrebbe ucciso con 15 coltellateSvolta nelle indagini sull’omicidio di Marco Cossi, il 48enne ucciso nella notte tra il 19 e il 20 aprile a Padova, nel quartiere Brusegana. Gli investigatori hanno iscritto nel registro degli ... virgilio.it Marco Cossi, Samuele Donadello indagato per l'omicidio. Le 15 coltellate per affari legati ad un food truckPADOVA - Samuele Donadello, di 47 anni, è indagato per l'omicidio volontario di Marco Cossi, il 48enne ucciso con una quindicina di coltellate in un sottopassaggio di Brusegana nella notte tra ... ilgazzettino.it FRIULANO UCCISO A PADOVA, L'AMICO INDAGATO PER L'OMICIDIO SI COSTITUISCE IN QUESTURA Seguici su Telegram per restare sempre aggiornato >>> https://t.me/friulioggi https://www.friulioggi.it/cronaca/omicidio-marco-cossi-padova-amico-costi - facebook.com facebook C'è un sospetto per l'omicidio di Marco Cossi, originario di Latisana, assassinato a coltellate in una zona vicina all'aeroporto di Padova. x.com