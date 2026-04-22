Omicidio Marco Cossi indagato l’amico e socio in affari Samuele Donadello | dovevano aprire assieme un food truck

Da ilrestodelcarlino.it 22 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un uomo di 47 anni, amico e socio in affari della vittima, è stato iscritto nel registro degli indagati per l’omicidio di Marco Cossi. La vittima e l’indagato avevano in programma di aprire insieme un’attività di food truck. L’indagine si concentra sui rapporti tra le due persone e sulle circostanze che hanno portato alla morte di Cossi. Al momento non sono state rese note altre informazioni sulle indagini o sui motivi del delitto.

Padova, 22 aprile 2026 – C’è un indagato per omicidio di Marco Cossi: è Samuele Donadello, 47 anni, amico e socio in affari della vittima. Il 48enne è stato ucciso con una quindicina di coltellate all’addome, alle braccia, al torace e al volto in un sottopassaggio nella notte tra domenica e lunedì a Padova. Donadello è stato iscritto nel registro degli indagati dopo un lungo interrogatorio in questura, presenti il capo della squadra Mobile, Immacolata Benvenuto, e il pm che segue l'inchiesta. Il possibile movente legato a questioni di affari. Secondo quanto si è appreso in ambienti giudiziari il movente è da ricondurre a questioni di affari societari.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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