Samuele Donadello è in carcere | è lui il killer di Marco Cossi

Il 23 aprile, la Squadra Mobile di Padova ha arrestato un uomo di 47 anni con un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dalla Procura e firmata dal giudice per le indagini preliminari. L’accusa riguarda il suo coinvolgimento in un omicidio avvenuto nella zona, con un sospetto che si concentra su di lui come possibile responsabile. L’uomo si trova ora in cella in attesa di ulteriori sviluppi delle indagini.

La Squadra Mobile della Questura di Padova ha eseguito questa mattina 23 aprile l’ordinanza di custodia cautelare in carcere richiesta dalla Procura della Repubblica di Padova e disposta dal giudice per le indagini preliminari del tribunale, nei confronti del 47enne padovano Samuele Donadello, in.🔗 Leggi su Padovaoggi.it

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