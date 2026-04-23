Samsung ha annunciato i nuovi prezzi europei per le serie OLED S95H e S99H, presentate a Francoforte. I listini per i modelli QD-OLED partono da 2.299 euro e arrivano fino a 8.799 euro. La società ha reso noti i costi aggiornati per i televisori di alta gamma, evidenziando le differenze tra le diverse versioni. Questi nuovi prezzi saranno validi in vari paesi europei e riguardano le versioni più recenti delle linee OLED.

? Cosa sapere Samsung presenta a Francoforte i nuovi listini europei per le serie OLED S95H e S99H.. I prezzi per i modelli QD-OLED variano da 2.299 a 8.799 euro.. A Francoforte, Samsung ha svelato i listini europei per le nuove serie di televisori OLED S95H e S99H, definendo una scala di prezzi che parte dai 2.299 euro per il modello da 48 pollici della linea S95H fino agli 8.799 euro del top di gamma S99H da 83 pollici. L’annuncio dei prezzi chiarisce la gerarchia della gamma premium dell’azienda coreana. La serie S99H punta al segmento ultra-lusso con il formato da 83 pollici venduto a 8.799 euro, seguito dalla versione QD-OLED da 77 pollici a 5.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Samsung OLED: i nuovi prezzi per il lusso da 2.299 a 8.799 euro

Notizie correlate

Samsung OLED 48”: Comet lancia l’offerta a 640€, sfida ai prezzi e qualità d’immagine per spazi ridotti.L’offerta lanciata da Comet ha rapidamente catturato l’attenzione degli appassionati di tecnologia e degli amanti del cinema.

Samsung svela gamma S26: nuovi modelli e prezzi al via in autunnoSamsung ha ufficialmente svelato i dettagli della nuova gamma Galaxy S26, in arrivo in autunno con una rivoluzione di prezzo e configurazione che...

Una raccolta di contenuti

Temi più discussi: SAMSUNG RIDISEGNA IL FUTURO DELL’ AI LIVING A INSIDE SAMSUNG – THE FIRST LOOK EUROPE 2026 CON LE NUOVE INNOVAZIONI TV; Samsung TV 2026: LCD Micro RGB fino a 130 e tanti OLED in arrivo da maggio; Samsung presenta la sua gamma di TV più completa di sempre: micro RGB, ben quattro serie OLED, Neo QLED e Mini LED; Samsung, ecco la gamma TV 2026: Micro RGB, OLED evoluti e design premium per conquistare il mercato.

Samsung TV 2026: LCD Micro RGB fino a 130 e tanti OLED in arrivo da maggioSamsung ci ha mostrato a Francoforte l'intera gamma TV 2026 in arrivo sul mercato a partire da maggio. Attesa per i nuovi Micro RGB fino a 130 pollici e una gamma OLED sempre più ampia ... hdblog.it

Samsung OLED S95H e S99H: ecco i prezzi delle smart TV top per l'EuropaSamsung ha annunciato i prezzi europei dei nuovi TV OLED S95H e S99H: modelli premium con 4K, 165 Hz e HDR fino a 4500 nit, disponibili in diverse dimensioni ... msn.com

Samsung OLED S95H e S99H: ecco i prezzi delle smart TV top per l'Europa x.com

Scopri nuove sfumature di colore con le TV Samsung. OLED o Crystal UHD, ogni scena prende vita con immagini spettacolari e dettagli sorprendenti. Scoprile in negozio o su expert.it - facebook.com facebook