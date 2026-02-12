Samsung OLED 48 | Comet lancia l’offerta a 640€ sfida ai prezzi e qualità d’immagine per spazi ridotti

Comet ha messo sul mercato una TV Samsung OLED da 48 pollici a 640 euro. L’offerta ha fatto subito discutere, attirando chi cerca qualità d’immagine a un prezzo contenuto. La promozione punta a sfidare i prezzi alti e a conquistare chi ha spazi ridotti in casa. La notizia ha già fatto parlare gli appassionati e gli esperti di tecnologia.

Comet Scuote il Mercato TV: Samsung OLED a 640 Euro, una Sfida al Consumo. L'offerta lanciata da Comet ha rapidamente catturato l'attenzione degli appassionati di tecnologia e degli amanti del cinema. La TV Samsung OLED 48 pollici, modello QE48S90FAEXZT Graphite Black, è stata proposta a 639,20 euro grazie a un coupon sconto del 20% applicabile durante il checkout. L'iniziativa, segnalata da Tom's Hardware Italia, rappresenta un'occasione significativa per i consumatori desiderosi di accedere a un prodotto di alta qualità a un costo contenuto, con un risparmio di 159,80 euro rispetto al prezzo di listino.

