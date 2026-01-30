Samsung svela gamma S26 | nuovi modelli e prezzi al via in autunno

Samsung ha annunciato ufficialmente la nuova gamma Galaxy S26, pronta a arrivare in autunno. La casa coreana introduce modelli aggiornati e prezzi più competitivi, segnando una svolta importante nella sua strategia di mercato. I nuovi smartphone promettono di essere tra i più attesi della stagione, con caratteristiche migliorate e un posizionamento più accessibile rispetto alle precedenti versioni.

Samsung ha ufficialmente svelato i dettagli della nuova gamma Galaxy S26, in arrivo in autunno con una rivoluzione di prezzo e configurazione che segna una svolta strategica per il brand. Il colosso sudcoreano ha deciso di abbandonare definitivamente la versione da 128 GB di memoria interna, rendendo la capacità base di tutti i modelli pari a 256 GB. Questa scelta, che implica un aumento immediato del prezzo d'ingresso, è motivata dalla crescente pressione sui costi dei componenti, in particolare dei chip di memoria, in un contesto di domanda globale in rallentamento. I listini europei sono ancora in fase di definizione, ma i primi dati provenienti dalla Svezia offrono un quadro chiaro: il Galaxy S26 parte da 11.

